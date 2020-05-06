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Пандемия коронавируса нового типа

В Думе предложили представить к госнаградам медиков, борющихся с коронавирусом

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко предложил обсудить этот вопрос позже

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров ("Единая Россия") в среду предложил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко обсудить вопрос представления к государственным наградам врачей, которые работают с пациентами, инфицированными коронавирусом, а также увековечить память медиков, погибших в ходе пандемии.

"Давайте инициируем (представление врачей - прим. ТАСС) к государственным наградам и увековечим память всех погибших медицинских работников", - предложил Петров в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по охране здоровья с участием министра.

Петров подчеркнул, что это "очень важный вопрос". Мурашко в свою очередь предложил обсудить этот вопрос позже. "Когда указ президента выйдет по страховым выплатам, давайте к этому вопросу вернемся тогда", - отметил министр.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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