Служители Введенского монастыря в Иванове госпитализированы с подозрением на коронавирус

ТАМБОВ, 6 мая. /ТАСС/. Двое служителей Введенского женского монастыря в Иванове госпитализированы с подозрением на коронавирус, оба находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом в среду журналистам сообщил глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

Ранее в официальной группе Введенского женского монастыря в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что у архимандрита Амвросия (Юрасова), являющегося духовником монастыря, диагностировано двустороннее воспаление легких с подозрением на коронавирус. Симптомы инфекции появились также у отца Елеазара, служившего в храме. Введенский женский монастырь является одним из крупнейших и самых посещаемых религиозных сооружений в Иванове.

"Это действительно так. Оба пациента из Введенского монастыря госпитализированы, находятся в состоянии средней степени тяжести, их состояние стабильно. Нет ни положительной, ни отрицательной динамики", - сказал Фокин, отвечая на вопрос о том, как чувствуют себя представители монастыря, у которых были диагностированы симптомы коронавирусной инфекции.

По словам Фокина, в настоящий момент храм закрыт для прихожан. "За всеми, кто там находится, присматривают медики, все тестируются на коронавирус, но их тесты пока в работе", - сказал он, напомнив, что массовые богослужения в храмах региона были запрещены с 16 апреля.

В Ивановской области в настоящий момент зарегистрировано 537 случаев заражения коронавирусной инфекции, 20 из которых - за минувшие сутки. Всего в регионе выздоровели 102 пациента, семеро умерли.