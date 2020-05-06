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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге умерли две санитарки с коронавирусом из НИИ им. Вредена

Институт выделит средства на их похороны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Две санитарки, работавшие в НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге, умерли после заражения новым коронавирусом, сообщил в среду ТАСС глава учреждения Рашид Тихилов.

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"Они [санитарки] были заражены буквально с первых дней, как мы встали на карантин, у них появились признаки, мы их лечили, истории болезни есть, подтверждено все. По ухудшении состояния тут же перевели в больницу №40, причина смерти - это к коллегам в больнице №40", - сказал Тихилов.

Он отметил, что в учреждении после снятия ограничений создадут комиссию, которая выявит причинно-следственную связь заражения санитарок. Пока ее работу осложняет карантин в институте. Выводы комиссии, как отметил Тихилов, передадут городским властям.

"Мы проведем расследование, когда выйдем с карантина, все документы будут предоставлены. Мы выразили соболезнования, готовы оплатить расходы по документу, который нам представят, на захоронение, это все мы сделаем. Родственникам мы это сообщили, мы все оплатим", - отметил директор.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому работникам госучреждений здравоохранения города, заразившимся коронавирусом при оказании помощи пациентам, а также родственникам медработников в случае их смерти из-за коронавируса полагаются выплаты в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей. Полагаются ли эти выплаты родственникам умерших санитарок, если причиной их смерти признают заражение коронавирусом, директор НИИ сказать затруднился.

О ситуации в институте

НИИ им. Вредена закрыли на карантин с 8 апреля. Ранее Тихилов сообщал ТАСС, что в учреждении заразились коронавирусом около 300 человек, среди которых пациенты, сотрудники и сам директор. Губернатор Петербурга Александр Беглов также сообщал, что источником заражения в НИИ стал сотрудник, приехавший из Турции и нарушивший самоизоляцию. Кроме того, по данным источника в экстренных службах, из НИИ ранее самовольно ушли двое пациентов, не дождавшись окончания карантина.

Сейчас по согласованию с Роспотребнадзором после получения отрицательных анализов на коронавирус пациентов учреждения постепенно выписывают. "Ждем анализы, которые были сданы вчера, надеемся, что еще человек 40 выпишем. Никто практически не температурит, в режиме ожидания сейчас уже 90 пациентов осталось", - сказал глава учреждения. Ранее он отмечал, что в институте было 474 пациента.

Случаи заражения медработников были зафиксированы в Мариинской больнице, больнице Святого Георгия, психиатрической больнице имени Кащенко и других учреждениях здравоохранения. Умерли двое врачей Александровской больницы с подтвержденным диагнозом и сотрудница городской станции скорой помощи.

По последним данным, в Петербурге выявлено 5 884 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 532 человека, умерли 40.

НИИ им. Вредена - крупнейшее в России клиническое, научное и учебное учреждение в области травматологии и ортопедии, в состав которого входят 22 клинических и 10 научных отделений. В институте функционируют 760 коек.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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