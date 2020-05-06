Опрос: более 80% россиян отмечают, что Победа в войне не теряет значения и спустя 75 лет

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян считают, что значение Победы в Великой Отечественной войне не ослабевает и спустя 75 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Музеем Победы на Поклонной горе в преддверии юбилея праздника.

"В апреле этого года мы провели масштабное всероссийское социологическое исследование. Оно подтвердило, что подавляющее большинство наших сограждан - 86%, считают, что значение Победы в Великой Отечественной войне не теряется с годами. Этот праздник по-прежнему нужен всем нам", - сказал в ходе онлайн-пресс-конференции директор музея Александр Школьник.

По его словам, почти две трети опрошенных заявили о необходимости беречь историческую память. "68% участников опроса считают, что память о военном поколении нужно обязательно сохранять в музеях или учреждениях. Цифры статистики, исторические факты о Великой Отечественной войне - все это остается в учебниках, в памяти конкретных семей, которые стоят за этим, хотя именно она вызывает наши самые сильные эмоции и способна приобщить к тем великим событиям не только сегодняшнее, но и завтрашнее поколение", - подчеркнул Школьник.

Директор Музея Победы добавил, что современная молодежь воспринимает события войны как очень далекие. "В то же время наблюдаются заметные поколенческие различия. Молодежь, люди до 25 лет, все чаще считают Великую Отечественную войну далекой историей и проявляют к ней все меньше интереса. Этот процесс естественный, военное поколение, к сожалению, уходит, если раньше мы говорили о воевавших отцах и дедах, теперь рассказываем молодежи о прадедушках и прабабушках. Память о войне и, главное, семейная память, постепенно стираются", - заключил он.