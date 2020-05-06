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Пандемия коронавируса нового типа

Единороссы собрали более 70 млн рублей на помощь гражданам в условиях пандемии

Сбор средств продолжается, сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" благодаря членским взносам собрала более 70 млн рублей на оказание поддержки гражданам в связи с пандемией коронавируса. Об этом в ходе онлайн-совещания с регионами сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

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"До начала майских праздников наши коллеги-однопартийцы перечислили на эти цели 26 млн рублей. Хотел бы сказать всем большое спасибо. По состоянию на 6 мая сумма уже превысила 70 млн. Сбор средств продолжается", - приводится слова Турчака в Telegram-канале единороссов в среду.

По его словам, наибольшую активность проявили представители партии в Краснодарском крае, Татарстане, Калмыкии, Курганской области и Санкт-Петербурге.

Турчак напомнил, что деньги направят на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и компьютерной техники для школьников, а также адресную поддержку граждан.

28 апреля председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума генсовета призвал членов партии направить месячную зарплату в виде членских взносов для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, с таким предложением он обратился к депутатам Госдумы, членам Совета Федерации и парламентариям в регионах. По словам Медведева, эта акция "будет по силам многим членам партии".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТурчак, Андрей АнатольевичРоссия"Единая Россия"Пандемия коронавируса нового типа
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