Германия на площадке ТАСС передала России архивы о советских военнопленных

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Представители посольства Германии в Москве передали России на площадке ТАСС первую партию оцифрованных архивов о советских военнопленных, которые находились в лагерях во время войны.

Германия в рамках совместного с Россией межправительственного проекта раскрывает для российских специалистов информацию о советских военнопленных и подневольных рабочих времен Второй мировой войны, хранящуюся в федеральном архиве в городе Кобленц. Там находятся данные о судьбах более 500 тыс. советских граждан. В рамках первой партии будет передано 20 тыс. цифровых копий документов.

Это документы бывшего Справочного управления Вермахта и Германского управления по делам советских военнопленных, умерших в заключении в Германии, медицинские документы - рентгеновские снимки, температурные листы, личные документы пленных, военные билеты и личные карточки. Благодаря передаче документов появится возможность выяснить судьбы советских военнопленных, вернуть им имя и биографию.

В торжественной церемонии принимают участие с российской стороны - специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель руководителя Федерального архивного агентства РФ Андрей Юрасов, директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов, президент корпорации "ЭЛАР" Сергей Баландюк, помощник заместителя министра обороны РФ Александр Кирилин, начальник отдела международной деятельности Управления Минобороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Павел Шелудченко.

С германской стороны: посол в РФ Андреас фон Гайр, президент Народного союза Германии по уходу за военными могилами Вольфганг Шнайдерхан, директор Германского исторического института в Москве Сандра Дальке. Кроме того, будет показано видеообращение президента Федерального архива Германии Михаэля Холльмана.

О проекте

Во время Второй мировой войны более 5 млн советских солдат и офицеров попали в германский плен. Более 3 млн стали жертвами нечеловеческих условий содержания в плену или были убиты. Обращение германских властей с советскими военнопленными относится к одним из тяжелейших военных преступлений Второй мировой войны.

22 июня 2016 года, в день 75-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз, занимавший тогда пост главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров инициировали межправительственный проект "Поиск и оцифровка неизвестных данных о судьбах советских и германских военнопленных и интернированных времен Второй мировой войны". Цель этого германо-российского совместного проекта состоит в том, чтобы выяснить судьбы людей и предоставить соответствующие документы и данные родственникам, а также для исторических исследований и увековечения памяти. Для этого ведется работа с источниками в германских, российских и международных архивах.