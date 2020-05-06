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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков: вопрос открытия для иностранцев границы РФ пока не поднимался

Президент РФ Владимир Путин 6 мая намерен обсудить детали плана поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Вопрос открытия для иностранных граждан границы РФ, закрытой из-за пандемии коронавируса, пока не поднимался. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Пока такого обсуждения не было, пока этот вопрос никак не поднимался", - сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что 6 мая президент РФ Владимир Путин намерен на рабочем совещании обсудить детали плана поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии. Он указал, что проект плана был представлен главе государства вовремя.

При этом Песков не исключил, что этот документ претерпит изменения после совещания у Путина. "Конечно, для этого и проводится совещание", - сказал он, подчеркнув, что план "еще предстоит обсудить, и сегодня он будет обсуждаться". 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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