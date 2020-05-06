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Песков: информация, публикуемая в Telegram-каналах, не заслуживает никакого доверия

Представитель Кремля отметил, что "чрезвычайно непрофессионально" делать выводы на основе этих данных

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация, публикуемая в Telegram-каналах, не заслуживает внимания и делать какие-то выводы на ее основе является признаком непрофессионализма.

"Что касается Telegram-каналов, то это вообще не заслуживает никакого внимания и судить о чем-то по Telegram-каналам - это чрезвычайно непрофессионально", - подчеркнул он в беседе с журналистами. 

Комментируя вопрос о том, поднимал ли белорусский лидер Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о том, что российские государственные СМИ публикуют антибелорусский контент, Песков заметил, что эта "тема не обсуждалась". "Вы знаете, что у нас есть различные средства массовой информации, они иногда не совсем адекватно передают даже те меры, которые принимаются в Российской Федерации, у нас в стране", - сказал Песков. Он добавил, что не совсем корректно делать какие-то обобщающие заявления по поводу фона освещения.

В целом характеризуя разговор российского и белорусского лидеров, Песков назвал его "субстантивным, хорошим". "Вы знаете, что у нас союзное государство и очень много совместных вопросов для сотрудничества и совместных проблем, которые приходится в эти дни решать", - заключил представитель Кремля. 

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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