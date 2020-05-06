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Вена признана самым экологичным городом в мире

Эксперты оценили более 100 городов по девяти критериям, столица Австрии продемонстрировала наилучшие показатели по количеству парков и развитию общественного транспорта
Вена AP Photo/Ronald Zak
Описание
Вена
© AP Photo/Ronald Zak

ВЕНА, 6 мая. /ТАСС/. Вена признана самым экологически чистым городом в мире в 2020 году. Об этом сообщила в среду мэрия столицы Австрии со ссылкой на рейтинг канадско-американского консалтингового агентства Resonance Consultancy "10 самых зеленых городов мира 2020". Он был составлен 22 апреля по случаю Дня Земли.

Эксперты оценивали более 100 городов по девяти критериям: площадь зеленых насаждений, объемы потребления энергии из возобновляемых источников, частота использования общественного транспорта, концентрация твердых частиц в воздухе, потребление воды на душу населения, доступность для пешеходов, программа повторной переработки, компостирования отходов, количество фермерских рынков. Специалисты указали, что Вена, кроме прочего, продемонстрировала наилучшие показатели по количеству парков и развитию общественного транспорта.

Второе и третье место после Вены заняли Мюнхен и Берлин. За ними следуют Мадрид (Испания), Сан-Паулу (Бразилия), Манчестер (Соединенное Королевство), Лиссабон (Португалия),Сингапур, Амстердам (Нидерланды) и Вашингтон (США).

"Успешный результат нашего города в этом рейтинге демонстрирует, что Вена во многих областях является образцом для подражания для других мегаполисов. Парки и множество зеленых насаждений, которые доступны для всех жителей Вены, характеризуют высокое качество жизни в городе", - отметил по этому случаю мэр города Михаэль Людвиг.

В 2019 году Вена была признана лучшим городом мира по уровню качества жизни по версии Economist Intelligence Unit в рейтинге Global Liveability Index 2019. Ранее австрийская столица на протяжении нескольких лет подряд удостаивалась звания наиболее комфортного для жизни города по версии консалтинговой компании Mercer.

Теги
Австрия
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