Песков заявил, что однозначных оценок природы происхождения нового коронавируса пока нет

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Коронавирус нового типа пока только изучается специалистами разных стран, утверждать что-либо однозначно о природе его возникновения пока рано. Такое мнение высказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока ни у кого нет детальной информации об этом коронавирусе, "он находится под очень пристальным изучением ученых-вирусологов всего мира". "Каких-то однозначных оценок и однозначных данных сейчас просто еще не существует по той самой причине, что он [вирус] новый. Поэтому в данном случае каких-то однозначных заявлений делать, не имея веских оснований для этого, наверное, мы бы не стали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматриваются ли в Кремле версии искусственного возникновения коронавируса.

По словам представителя Кремля, идет международное взаимодействие и обмен информацией в этой сфере. "Российская Федерация находится в очень активном сотрудничестве со всеми партнерскими государствами", - заметил Песков.

Ранее Генпрокуратура РФ признала фейком распространяющиеся в интернете сообщения об искусственном создании коронавируса. Речь идет о видеороликах, в которых утверждается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации. В надзорном ведомстве пояснили, что ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством РФ, ни другими официальными органами власти России не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции. В связи с этим Генпрокуратура требует ограничить доступ к сайтам, где размещена данная информация.