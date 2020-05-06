Песков надеется, что разные меры борьбы с COVID-19 в РФ и Белоруссии не усложнят ситуацию

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что принципиально разные модели борьбы с коронавирусом, которые применяются в России и в Белоруссии не приведут к взрывному росту количества инфицированных.

"Мы, действительно, придерживаемся разной тактики в борьбе с коронавирусом. У нас разные подходы", - констатировал журналистам Песков. "Мы все обеспокоены этой ситуацией в целом и надеемся, что разные технологии, которые применяются, разные методики, на которые ориентируются Россия и Белоруссия в конечном итоге не приведут к какому-то взрывному росту количества инфицированных", - выразил надежду представитель Кремля.

Комментируя вероятность угрозы повышенного заражения соседних с Белоруссией областей, учитывая, что в республике не введены карантинные меры, Песков подчеркнул, что "нельзя проходить эту ситуацию без опасений". "Опасения абсолютно взаимные, потому что эта ситуация, которая абсолютно не линейная, она экстраординарная и доселе невиданная", - заключил он.