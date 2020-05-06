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Пандемия коронавируса нового типа
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Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Она находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции
Министр культуры РФ Ольга Любимова Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.

"Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", - сказала Усачева.

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минстроя Владимира Якушева, а также у его заместителя Дмитрия Волкова.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаЛюбимова, Ольга Борисовна
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