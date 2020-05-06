В новгородских колледжах намерены ввести дистанционное обучение студентов из регионов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая. /ТАСС/. Колледжи и техникумы Новгородской области планируют на постоянной основе ввести для студентов из других субъектов страны дистанционное обучение с возможностью приезжать в регион только для выполнения практической части программы, сообщила ТАСС в среду министр образования Новгородской области Евгения Серебрякова. Ранее такой практики в новгородских средних профессиональных учебных заведениях не было.

Учебные заведения Новгородской области перешли на дистанционную форму обучения школьников и студентов из-за ситуации с распространением в регионе коронавируса. Новгородские власти намерены использовать возможности такого формата обучения и после снятия ограничительных мер.

"Для СПО (среднее профессиональное образование) дистанционное обучение - это шанс увеличить количество студентов. Планируем для ребят из других регионов организовать изучение теоретической части дистанционно, а уже на практическую часть приглашать их в Новгородскую область", - сказала Серебрякова.

Она добавила, что список колледжей, которые будут участвовать в эксперименте сформируют в ближайшее время. Ввести дистанционный формат обучения для студентов из других регионов планируется с нового учебного года.

Кроме того, новгородские власти видят еще несколько направлений, где дистанционное обучение может быть полезно после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. В этих направлениях его также намерены использовать. "Дистанционное образование дает нам безграничные возможности предоставить одинаково хорошее образование и школьникам из городов, и тем, кто учится в отдаленных деревнях. Также это поможет решить проблему с нехваткой учителей в некоторых школах", - добавила Серебрякова.