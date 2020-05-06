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75-летие Победы

В МИД ФРГ назвали передачу архивов о советских военнопленных шагом в диалоге с Россией

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас подчеркнул намерение продолжить сотрудничество с Москвой для "осмысления страшных деяний национал-социалистов"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Передача Германией России первой партии оцифрованных архивных материалов о советских военнопленных является крайне важным шагом в двусторонних отношениях. Об этом говорится в послании министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса по случаю церемонии передачи архивов, которая состоялась в пресс-центре ТАСС в среду. Текст послания зачитал посол страны в Москве Геза Андреас фон Гайр.

"Сегодняшняя передача первой части неизученных до сих пор данных о советских военнопленных и интернированных времен Второй мировой войны являет собой крайне важный шаг в двусторонних отношениях России и Германии, - указал Маас. - Именно сейчас, в год 75-летия окончания Второй мировой войны, она послужит важным вкладом в сохранение памяти и в дело примирения между нашими странами, между немцами и русскими".

Как сообщил глава МИД ФРГ, российской стороне переданы копии более 20 тысяч документов из Федерального архива Германии. "Приветствую тот факт, что ради этой цели в атмосфере доверия со своими коллегами из Народного союза по уходу за военными могилами, Германского исторического института в Москве и Федерального архива Германии рука об руку сотрудничали российские ученые <...>. Этим важным сотрудничеством мы, вне всякого сомнения, внесем вклад в выяснение, насколько это представляется возможным, личных судеб более чем 5 млн пленных, из которых больше 3 млн погибли от систематических издевательств в германских лагерях", - отметил он.

Маас подчеркнул, что Берлин намерен продолжить сотрудничество с Москвой для "осмысления страшных деяний национал-социалистов". "Несмотря на тяжелое наследие Второй мировой войны, мы, ощущая глубокое смирение, смогли убедиться, что примирение между людьми возможно. За это я хочу от всего сердца поблагодарить и народ России", - заключил он.

Во время Второй мировой войны более 5 млн советских солдат и офицеров попали в германский плен. Более трех миллионов стали жертвами нечеловеческих условий содержания в плену или были убиты. Обращение германских властей с советскими военнопленными считается одним из тяжелейших военных преступлений Второй мировой войны.

22 июня 2016 года, в день 75-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз, занимавший тогда пост главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров инициировали межправительственный проект "Поиск и оцифровка неизвестных данных о судьбах советских и германских военнопленных и интернированных времен Второй мировой войны".

Теги
ГерманияРоссия75-летие Победы
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