Минобрнауки не планирует переносить начало нового учебного года в вузах

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ не планирует переносить начало нового учебного года в вузах из-за коронавируса, он начнется 1 сентября. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства, комментируя информацию в СМИ о возможном переносе таких сроков на 1 октября.

"На данный момент Минобрнауки России придерживается следующих сроков: в этом году последним днем приема документов от абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа. Первая волна зачислений состоится 19 августа, а вторая - 24-го августа. Первого сентября все студенты, поступившие в вузы, начнут занятия в офлайне. Формат обучения будет выбран исходя из эпидемиологической ситуации", - сообщили в пресс-службе.

В Минобрнауки также напомнили, что приемная кампания в этом году пройдет с рядом особенностей. Так, ее сроки устанавливаются относительно сроков завершения единого государственного экзамена (ЕГЭ), а формат взаимодействия абитуриента и приемной комиссии должен быть максимально переведен в онлайн-режим.

"Поступающие смогут подавать заявление о приеме с приложением необходимых документов в электронной форме через ресурсы вуза либо с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", - пояснили в пресс-службе.

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.