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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: почти 60% французов обеспокоены тем, что набрали лишний вес за время самоизоляции

Большинство из них планируют придерживаться правильного питания и активно заниматься спортом после 11 мая, отмечается в исследовании социологической службы Ifop

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Почти 60% французов обеспокоены тем, что набрали лишний вес за время режима самоизоляции, введенного в стране из-за пандемии коронавируса полтора месяца назад. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Ifop, обнародованные в среду.

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"57% респондентов сообщили, что за карантин набрали несколько лишних килограммов", - отмечают исследователи. При этом 14% опрошенных сообщили, что за время карантина их вес не изменился, а 29% респондентов заявили, что похудели в этот период.

Большинство из поправившихся, как указали в Ifop, заявили, что недовольны своим весом и планируют придерживаться правильного питания и активно заниматься спортом после 11 мая. По информации социологов, мужчины прибавили в весе в среднем около 2,7 кг, женщины - 2,3 кг. Согласно результатам опроса, увеличение веса отмечено среди всех возрастных категорий, но, как выяснили социологи, больше остальных этому подвержены французы старше 65 лет.

Опрос проведен 24-27 апреля, в нем приняли участие более 3 тыс. человек старше 18 лет.

Самоизоляция во Франции

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. В стране закрыты рестораны, кинотеатры, музеи, магазины, не торгующие товарами первой необходимости.

В конце апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил в Национальном собрании план выхода из режима самоизоляции. Первый этап плавной отмены установленных ранее ограничений начнется 11 мая с возобновления занятий в начальной школе, изменения графика транспорта и разрешения на передвижения без пропуска в пределах регионов.

Согласно информации французских властей, количество умерших после заражения коронавирусом в стране к настоящему моменту превысило 25 тыс. В больницах находятся более 24 тыс. пациентов, свыше 52 тыс. выздоровели.

Теги
ФранцияФилипп, ЭдуарПандемия коронавируса нового типа
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