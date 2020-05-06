Почти 60 сотрудников "Водоканала" в Петербурге отправили на самоизоляцию

"57 сотрудников вспомогательного подразделения предприятия, филиала "Транспорт и логистика", направлены на самоизоляцию. При тестировании контактных лиц получены отрицательные результаты, но изоляция у них продлится необходимые две недели. У четырех сотрудников филиала обнаружена новая коронавирусная инфекция. Объект расположен на Дунайском проспекте и максимально удален от основных сооружений", - сказал официальный представитель предприятия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Коммунальное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" направило на самоизоляцию 57 сотрудников транспортно-логистического филиала после подтверждения у четырех работников новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Водоканала".

Выявленные случаи не отразятся на осуществлении водоснабжения и водоотведения в городе, подчеркнули в пресс-службе. Самоизолированные сотрудники не работали на основных инфраструктурных объектах предприятия.

Из 8,8 тыс. сотрудников "Водоканала" на рабочих местах находятся 2,2 тыс. человек. Это оперативно-технический персонал, работники эксплуатационных служб, аварийных бригад, транспортные службы и специалисты на основных сооружениях предприятия, которые работают с соблюдением усиленных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Остальные работают удаленно.

Контроль качества воды проводится ежедневно самим "Водоканалом", а также независимыми организациями: Центром гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и петербургским управлением Роспотребнадзора.

Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" обеспечивает услугами водоснабжения и канализования 5,3 млн петербуржцев, десятки тысяч предприятий и организаций города. Имущество компании принадлежит правительству Санкт-Петербурга. В активе предприятия 7,4 тыс. км водопроводных сетей, девять водопроводных станций, два завода по производству гипохлорита натрия, стационарные снегоплавильные пункты и заводы по сжиганию осадка, а также другие инфраструктурные объекты города.