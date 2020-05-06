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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин рассказал о состоянии здоровья Мишустина

Премьер-министр идет на поправку
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 6 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, выздоравливает. Об этом глава государства рассказал в среду, открывая совещание о реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

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"Прежде чем начать наше сегодняшнее совещание, хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина. Он идет на поправку. Там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается Михаил Владимирович", - рассказал президент.

Путин добавил, что находится на связи с Мишустиным каждый день. "Именно каждый день. Он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений", - уточнил президент. Глава государства пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления.

30 апреля в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Премьер подчеркнул, что, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей. Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина российский лидер возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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