Путин рассказал о состоянии здоровья Мишустина

НОВО-ОГАРЕВО, 6 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, выздоравливает. Об этом глава государства рассказал в среду, открывая совещание о реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"Прежде чем начать наше сегодняшнее совещание, хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина. Он идет на поправку. Там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается Михаил Владимирович", - рассказал президент.

Путин добавил, что находится на связи с Мишустиным каждый день. "Именно каждый день. Он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений", - уточнил президент. Глава государства пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления.

30 апреля в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Премьер подчеркнул, что, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей. Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина российский лидер возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.