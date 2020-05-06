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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин поручил губернаторам выработать планы действий по выходу из режима ограничений

При этом президент отметил, что любая поспешность в отмене ограничений "может обернуться откатом назад" в борьбе с коронавирусом
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 6 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил руководителям регионов в ближайшие дни подготовить планы по выходу из режима ограничений.

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"Обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам, опираясь на эти рекомендации [федерального центра], необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая", - потребовал глава государства в среду на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. 

Глава государства предупредил об опасности скоропалительных решений по отмене ограничений в связи с коронавирусом. "Ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение, но только с опорой на мнение ученых, специалистов, с учетом всех факторов и возможных рисков", - заявил он. 

Путин подчеркнул: "Нельзя забегать вперед, любая неосторожность, поспешность может обернуться срывом, откатом назад, цена малейшей ошибки - это безопасность, жизнь, здоровье наших людей". 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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