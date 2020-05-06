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Кузнецова обратилась в СК и Генпрокуратуру из-за избиения ребенка в Мурманской области

Мальчик находился в реанимации после избиения отчимом

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в СК РФ и Генпрокуратуру РФ по факту избиения восьмилетнего мальчика из Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе детского омбудсмена.

Отмечается, что ребенок поступил в реанимацию 25 марта, медики обнаружили у него многочисленные телесные повреждения, нанесенные его отчимом. Мужчина написал явку с повинной и был взят под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Мать ребенка привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего сына.

"Анна Кузнецова обратилась в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой дать оценку действиям уполномоченных органов, в том числе системы профилактики, в связи с избиением восьмилетнего мальчика в Мончегорске Мурманской области", - говорится в сообщении.

Сейчас ребенка выписали из больницы, ему продолжают оказывать необходимую помощь на дому. "Мальчик передан под временную опеку прабабушке, но фактически он продолжает проживать вместе с матерью, на глазах которой и происходили эти пытки. Необходимо проверить, насколько жизнеустройство мальчика в настоящий момент, предполагающее совместное пребывание с матерью, обеспечивает в полной мере его безопасность", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

Омбудсмен подчеркнула, что все причастные "должны понести ответственность". Она также выразила надежду, что в ближайшее время будет установлено, почему органы системы профилактики не предприняли действенных мер, а также насколько причастны другие члены семьи к жестокому обращению с ребенком.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаМурманская область
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