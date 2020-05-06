Сад в русском стиле откроется на садоводческом шоу в Германии в конце мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Москва станет участницей Баварского государственного садоводческого шоу в городе Ингольштадт, которое откроется в Германии 29 мая. Выставочный сад в русском стиле представлен с элементами культурных, архитектурных особенностей и традиций Москвы, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.

"Официальное открытие шоу Landesgartenschau Ingolstadt 2020 предварительно запланировано на 29 мая. Баварская сторона в лице обер-бургомистра города Ингольштадт Кристиана Лезеля предложила создать выставочный сад (сквер), посвященный Москве, на отведенной территории парка площадью 640 кв. м. Объект выполнен в соответствии с культурой, архитектурными особенностями и традициями города Москвы, а также оформлен характерными русскими деревьями - березами и рябинами", - говорится в сообщении.

В январе 2020 года состоялась встреча мэра Москвы Сергея Собянина с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером, по итогам которой было подписано совместное заявление о сотрудничестве между Москвой и федеральной землей Бавария. Партнерские отношения ЦАО города Москвы с Ингольштадтом развиваются с 1995 года.

Вторая Ингольштадтская Государственная садоводческая выставка познакомит посетителей с современными тенденциями в области цветочного искусства. Флористы и садовники из России, Китая, Сербии, Словении, Польши и Шотландии покажут редкие экзотические и причудливые формы цветов. На многочисленных семинарах участники узнают много нового о здоровье и питании, повысят уровень знаний о природоохранной деятельности человека. Особое внимание будет уделено экологическому обучению молодого поколения с помощью творческих, интерактивных и игровых методов.