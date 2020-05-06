В России 1 133 человека с коронавирусом находятся на ИВЛ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Порядка 1 133 человек с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких в России, из них четверо детей. Об этом в среду заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"В стационарах страны с подтвержденным или предположительным диагнозом "коронавирусная инфекция" сегодня находятся около 80 тыс. человек, в том числе 1 133 пациента [находятся] на искусственной вентиляции легких, включая четырех детей", - сообщил Мурашко.

По его словам, в России свободны 36% подготовленных для пациентов с коронавирусом больничных коек. "Сегодня 36% от общего количества коек находится в ожидании для приема пациентов, поэтому мы не видим сегодня какого-то дефицита или проблем с госпитализацией", - сказал министр. Ранее он сообщал, что в России в общей сложности развернуто 126 тыс. коек, где оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

В целом, как отметил Мурашко, ситуация с медицинским оборудованием и тест-системами для выявления коронавируса в России стабильная. "Мониторинг средств индивидуальной защиты в медицинских организациях позволяет нам сегодня говорить, что ситуация достаточно стабильная, в том числе выпускаются отечественные многоразовые, прошедшие сертификацию и регистрацию, костюмы для медицинских работников", - отметил он. Мурашко добавил, что идет "активное исследование и оценка формирования иммунитета у медицинских работников".

Кто помогает больным

Более 110 тыс. врачей и более 236 тыс. фельдшеров в России оказывают помощь заболевшим новой коронавирусной инфекцией, сообщил Мурашко. "Медицинскую помощь уже сегодня оказывают более 110 тыс. врачей, более 236 тыс. фельдшеров, медсестер и медбратьев и 46 тыс. младшего медицинского персонала, а также более 31 тыс. водителей автомобилей скорой помощи", - сказал он.

Мурашко напомнил, что также привлечены студенты медвузов. "Мы привлекли около 41 тыс. студентов, ординаторов и аспирантов. Причем хочу отметить, что в "красной зоне" работают лишь выразившие свое согласие студенты, не имеющие медицинских противопоказаний для работы на таком опасном участке. И, конечно, все они прошли дополнительную подготовку по безопасности оказания медицинской помощи", - сказал он.

По словам Мурашко, с пациентами также активно работают волонтеры. "В том числе среди медиков их более 5 тыс. человек", - уточнил он. Министр добавил, что в целях реализации поручения президента РФ с 1 апреля 2020 года на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда при оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией правительством РФ направлено 45,7 млрд рублей.

"В том числе почти 42 млрд - для региональных выплат для медицинских работников и почти 4 млрд - для сотрудников медицинских организаций Минздрава РФ, ФМБА РФ, Минобрнауки РФ. Для работников дополнительных медицинских организаций силовых ведомств, Министерства обороны РФ, ФСИН России и других предусмотрено чуть более 3 млрд рублей", - пояснил Мурашко.

Министр обратил внимание, что до всех регионов средства доведены с запасом. Он также подчеркнул, что выплаты освобождены от уплаты налогов на доходы с физических лиц и производятся с начислением всех предусмотренных федеральным законом территориальных надбавок.