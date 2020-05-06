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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: молодежь в России в период самоизоляции стала чаще заказывать товары на дом

Согласно исследованию, за последний месяц россияне чаще всего заказывали готовую еду, продукты и бытовую технику

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Около 22% россиян стали чаще заказывать товары на дом в условиях самоизоляции, из них 33% - респонденты в возрасте от 18 до 24 лет. Среди тех, кто стал делать заказы реже (19%), преобладают люди в возрасте от 60 лет и старше (27%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте в среду.

"За последние несколько месяцев каждый пятый стал пользоваться доставкой чаще (22%), преимущественно молодые люди 18-24 лет (33%). При этом 19% стали заказывать товары с доставкой реже, об этом сообщают преимущественно россияне старше 60 лет (27%)", - говорится в сообщении ВЦИОМ. Для половины россиян (56%) ничего не изменилось за последние два месяца, они пользуются услугами доставки в таком же режиме, как и раньше. По данным ВЦИОМ, всего 48% россиян заказывают товары и продукты на дом.

Из исследования центра следует, что за последний месяц россияне чаще всего заказывали готовую еду (32%), продукты питания (18%) и бытовую технику (16%). Одежду и товары для дома покупали с доставкой 13%, косметику - 8%, лекарства - 7%. В большинстве случаев респонденты были довольны услугами доставки за последний месяц.

После отмены режима самоизоляции 70% россиян намерены пользоваться услугами доставки так же, как и сейчас, 18% планируют пользоваться реже, 4% - чаще, 7% опрошенных не планируют пользоваться доставкой совсем.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 3 мая 2020 года. В нем приняли участие 1 600 россиян. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
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