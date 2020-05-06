Поэтапное снятие ограничений в России. Проект Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство разработало проект методических рекомендаций поэтапного снятия ограничений, введенных в стране из-за коронавируса.

Предполагается, что ограничения будут снимать в три этапа .

. На первом этапе могут разрешить заниматься спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми , работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций.

, работу и с соблюдением социальных дистанций. На втором этапе - разрешить прогулки на улице с семьей и работу образовательных учреждений, а также открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади , но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей.

и а также открытие , но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. На третьем этапе - начнут работать парки и скверы .

. Предлагается, что решения о поэтапном снятии ограничений смогут принимать главы регионов, а предложения о снятии должны высказывать главные санитарные врачи субъектов.

о поэтапном снятии ограничений а предложения о снятии должны высказывать главные санитарные врачи субъектов. Подчеркивается, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут вернуть.

Решения снимать ограничения следует принимать, учитывая такие показатели:

темп прироста заболеваемости ,

, свободный коечный фонд для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией,

для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией, охват тестирований.

Показатели оцениваются ретроспективно за одну или две недели, это связано с инкубационным периодом болезни.