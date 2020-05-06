Поэтапное снятие ограничений в России. Проект Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство разработало проект методических рекомендаций поэтапного снятия ограничений, введенных в стране из-за коронавируса.
- Предполагается, что ограничения будут снимать в три этапа.
- На первом этапе могут разрешить заниматься спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми, работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций.
- На втором этапе - разрешить прогулки на улице с семьей и работу образовательных учреждений, а также открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей.
- На третьем этапе - начнут работать парки и скверы.
- Предлагается, что решения о поэтапном снятии ограничений смогут принимать главы регионов, а предложения о снятии должны высказывать главные санитарные врачи субъектов.
- Подчеркивается, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут вернуть.
Решения снимать ограничения следует принимать, учитывая такие показатели:
- темп прироста заболеваемости,
- свободный коечный фонд для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией,
- охват тестирований.
Показатели оцениваются ретроспективно за одну или две недели, это связано с инкубационным периодом болезни.