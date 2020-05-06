{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Власти Москвы не ослабят режим самоизоляции после 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что открывать предприятия сферы услуг в столице еще рано, но с 12 мая будет разрешена работа всех промышленных предприятий и строительных компаний города
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Поэтапный выход из режима самоизоляции в России, предложенный Роспотребнадзором, необходимо разделить на две части, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

На эту тему
Поэтапное снятие ограничений в России. Проект Роспотребнадзора

"Те меры перехода на другие этапы, поэтапный выход из самоизоляции, то что Анна Юрьевна [Попова, руководитель Роспотребнадзора] озвучила, необходимо разделить на две части. Первая, самая жесткая, касается сферы услуг, где граждане соприкасаются друг с другом или предприятиями, которые оказывают услуги. Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг - начало работы этих предприятий действительно может спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости", - сказал Собянин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Он подчеркнул, что вывод сферы услуг из самоизоляции для столицы является преждевременным.

Работа промышленных предприятий

Власти Москвы планируют с 12 мая разрешить работу всех промышленных предприятий и строительных компаний города.

"Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности открытия сферы услуг, быта и так далее. Но это дает нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий", - сказал Собянин.

По словам мэра, также могут разрешить работу всех строительных компаний. Это позволит 500 тыс. москвичей получить полноценную работу, добавил Собянин.

В ходе совещания мэр столицы добавил, что рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве говорит о лучшей выявляемости инфекции. "Та динамика, которую мы видим по росту выявляемости, она напрямую не свидетельствует о росте заболеваемости. Она в первую очередь свидетельствует о большом количестве тестов и выявляемости заболевших", - сказал Собянин. 

В новость внесены изменения (16:54 мск) - добавлена информация по тексту. 


 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Самарской области начались выплаты ветеранам труда за счет средств президентского гранта
Сумма гранта составила 1,45 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС