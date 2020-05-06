Власти Москвы не ослабят режим самоизоляции после 12 мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Поэтапный выход из режима самоизоляции в России, предложенный Роспотребнадзором, необходимо разделить на две части, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Те меры перехода на другие этапы, поэтапный выход из самоизоляции, то что Анна Юрьевна [Попова, руководитель Роспотребнадзора] озвучила, необходимо разделить на две части. Первая, самая жесткая, касается сферы услуг, где граждане соприкасаются друг с другом или предприятиями, которые оказывают услуги. Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг - начало работы этих предприятий действительно может спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости", - сказал Собянин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Он подчеркнул, что вывод сферы услуг из самоизоляции для столицы является преждевременным.

Работа промышленных предприятий

Власти Москвы планируют с 12 мая разрешить работу всех промышленных предприятий и строительных компаний города.

"Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности открытия сферы услуг, быта и так далее. Но это дает нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий", - сказал Собянин.

По словам мэра, также могут разрешить работу всех строительных компаний. Это позволит 500 тыс. москвичей получить полноценную работу, добавил Собянин.

В ходе совещания мэр столицы добавил, что рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве говорит о лучшей выявляемости инфекции. "Та динамика, которую мы видим по росту выявляемости, она напрямую не свидетельствует о росте заболеваемости. Она в первую очередь свидетельствует о большом количестве тестов и выявляемости заболевших", - сказал Собянин.

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