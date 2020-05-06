Генподрядчик "Газпрома" на Чаяндинском месторождении приостановил работы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Группа компаний "Стройтранснефтегаз" - генеральный подрядчик "Газпрома" по благоустройству Чаяндинского месторождения - приостановила работы на объектах месторождения до снятия карантина. В настоящее время компания вывозит людей с месторождения, сообщили ТАСС в группе компаний.

"С момента обнаружения коронавирусной инфекции на месторождении строительные работы на нем приостановлены. Приоритетным вопросом в настоящее время является обеспечение безопасности работников и их вывоз с Чаяндинского НГКМ, после чего на объектах месторождения будет проведена тотальная дезинфекция, с надзорными органами будет согласован порядок тестирования и обсервации работников перед допуском к работе", - сообщил представитель компании. Он добавил, что всего на месторождении трудятся 7,5 тыс. работников организации. Большая часть сотрудников оформлена в дочернем предприятии - "Газартстрой".

"Решения о перевахте работников и возобновлении работ будут приняты только после реализации неотложных мер, нормализации эпидемиологической ситуации и снятия карантина на месторождении", - отметили в компании.