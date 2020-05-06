Путин потребовал уделить внимание мерам поддержки социальных учреждений на фоне пандемии

На совещании по вопросам борьбы с пандемией глава государства отметил, что "не услышал ничего, что касается поддержки работников социальных учреждений". Он признал, что такие учреждения "главным образом относятся к региональному ведению, но есть и федеральные".

"Я прошу главу Минтруда Антона Котякова обратить на это внимание. Там люди тоже работают в достаточно тяжелых условиях, и мы договорились, что будем их поддерживать, - сказал Путин. - Хочу быть уверенным в том, что эта поддержка осуществляется".

Президент попросил руководителей регионов также обратить на это внимание, а Котякова - проконтролировать, что происходит в данной сфере.