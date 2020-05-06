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Пандемия коронавируса нового типа
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Меркель заявила о преодолении первой фазы пандемии в Германии

Однако, это только начало, и с этим вирусом еще долго придется иметь дело, подчеркнула канцлер ФРГ
Канцлер Германии Ангела Меркель AP Photo/Michael Sohn, pool
Описание
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo/Michael Sohn, pool

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Темпы распространения коронавируса в ФРГ существенно замедлились, это дает повод говорить о том, что первая стадия пандемии преодолена. Об этом заявила в Берлине в среду канцлер Германии Ангела Меркель.

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"Мы преодолели первую фазу пандемии, но нужно понимать, что мы все равно находимся в самом начале и еще долго будем иметь дело с этим вирусом", - сказала она.

По ее словам, властям "удалось достичь заявленной цели замедлить распространение" вируса. Канцлер напомнила, что индекс репродукции сейчас не превышает единицы, а ежедневный прирост новых случаев инфицирования не превышает тысячи уже на протяжении нескольких дней. Это сделало возможным отслеживание цепочек заражений.

По данным Института Роберта Коха, в Германии заразились 164 807 человек (плюс 947 по сравнению с сутками ранее), умерли 6 996 (плюс 165). Выздоровели 137 400 (примерно на 2 300 больше, чем сутки ранее).

Ограничение социальных контактов

Федеральные и земельные власти продлевают ограничения социальных контактов до 5 июня, но одновременно смягчают их, заявила Меркель.

"Мы договорились, что ограничения социальных контактов в целом сохранятся до 5 июня", - сказала она. В то же время, по ее словам, "в свете относительно низкого числа заражений" в общественных местах отныне будет разрешено встречаться двум семьям. Ранее на улице было запрещено собираться более двух человек, не считая домочадцев.

"Это все равно совершенно очевидное ограничение контактов", - считает канцлер. Соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра и ношение масок в общественном транспорте и в магазинах остаются в силе. "Это не требовало долгого обсуждения", - заметила Меркель.

Власти договорились, по ее словам, и об установлении максимального числа новых заражений, при превышении которого нужно будет немедленно возвращаться к прежним мерам. Конкретно регионы должны обеспечить, чтобы в одном районе или городе земельного подчинения в течение семи дней число новых случаев инфицирования не превышало 50 на 100 тыс. жителей. Речь не идет о вспышке в одном месте, например, в доме престарелых. Это означает, что школы, парикмахерские, магазины - кроме продовольственных - и другие заведения нужно будет снова закрыть, как и вернуться к соблюдению социальных ограничений. Власти таким образом хотят не допустить второй волны распространения коронавируса.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия коронавируса нового типа
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