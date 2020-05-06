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Мишустин назначил Бориса Чернышева замглавы Рособрнадзора

Депутат Госдумы от ЛДПР занимал пост замглавы комитета по образованию и науке

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышева (ЛДПР) заместителем главы Рособрнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на интернет-портале правовой информации.

"Назначить Чернышева Бориса Александровича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки", - говорится в документе.

Чернышев избран депутатом Государственной думы РФ VII созыва 18 сентября 2016 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЛДПР
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