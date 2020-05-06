Посол Германии в Москве рассказал о проекте молодых музыкантов РФ и ФРГ ко Дню Победы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Совместный германо-российский концерт будет показан 8 мая ко Дню Победы. Об этом сообщил в среду посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр на прошедшей в ТАСС церемонии передачи России первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных.

"Хочу вкратце напомнить еще об одном событии в связи с 75-летием окончания войны. Вечером 8 мая онлайн будет показан великолепный концерт. Молодые музыканты германо-российского молодежного оркестра записали отдельные композиции в Москве, Берлине и Санкт-Петербурге. Эти записи будут включены в уникальный совместный концерт", - сказал он.

"Это прекрасный знак памяти примирения и того, что нас объединяет во имя будущего", - заключил посол.

Представители посольства ФРГ в Москве передали в среду России 20 тыс. цифровых копий документов о советских военнопленных, которые находились в лагерях во время войны. В рамках совместного межправительственного проекта Германия раскрывает для российских специалистов информацию о советских военнопленных и подневольных рабочих времен Второй мировой войны, хранящуюся в федеральном архиве в городе Кобленц. Там находятся данные о судьбах более 500 тыс. советских граждан.