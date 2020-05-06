В Самарской области начались выплаты ветеранам труда за счет средств президентского гранта

САМАРА, 6 мая. /ТАСС/. Выплаты ветеранам труда и труженикам тыла начались в Самарской области за счет средств президентского гранта, полученного регионом за успешную реализацию национальных проектов. Об этом говорится в сообщении регионального правительства, распространенном в среду.

"Начались поступления денежных средств на счета получателей ежемесячных денежных выплат: ветеранов труда Российской Федерации, ветеранов труда Самарской области, тружеников тыла, репрессированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий", - говорится в сообщении.

Ранее в регионе планировалось устроить голосование с целью определить, на что направить 1,45 млрд рублей, полученных по гранту. Однако в условиях пандемии коронавируса голосование было решено не проводить. В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение вернуть выплаты. Ранее к главе региона с такой просьбой обращались представители ветеранских организаций.

Таким образом, возобновляется ежемесячная выплата от 694 до 1 249 рублей, которая затронет порядка 90 тыс. человек.

В январе 2017 года в Самарской области были приняты поправки в местное законодательство, согласно которым часть пенсионеров, получавших дополнительные региональные пособия в размере от 600 до 1,1 тыс. рублей, были лишены права на такие выплаты. Поправки затронули работающих тружеников тыла, ветеранов труда, лиц, пострадавших от репрессий, и ряд других категорий пенсионеров. Выплаты были отменены также тем, чья пенсия превышает 19,5 тыс. рублей.