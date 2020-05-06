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75-летие Победы

В Петрозаводске появилась инсталляция в виде слова "Победа" из 600 фотографий фронтовиков

Конструкцию высотой 10 м установили около мемориального комплекса "Вечный огонь и Могила Неизвестного Солдата"
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© Пресс-служба администрации Петрозаводска

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 мая. /ТАСС/. Инсталляция в виде слова "Победа" из более чем 600 снимков фронтовиков появилась в среду около мемориального комплекса "Вечный огонь и Могила Неизвестного Солдата" в Петрозаводске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Карелии.

"Инсталляция в виде слова "Победа" появилась в Петрозаводске в преддверии 9 мая. Десятиметровую конструкцию создали совместно с жителями карельской столицы. Арт-объект составлен из фотографий их родственников, участников Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в администрации города, в феврале власти начали сбор фронтовых фотографий через социальные сети. Люди охотно откликнулись на призыв, необходимое количество снимков удалось собрать в течение двух недель. Первоначально арт-объект рассматривался в качестве фотозоны, которая будет работать, начиная со Дня Победы. "Сейчас в Карелии действует режим самоизоляции, поэтому граждане не смогут пройти по улицам в праздник. Но мы планируем, что арт-объект простоит здесь до конца лета", - отметила собеседница агентства.

В петрозаводской администрации также добавили, что в их адрес пришло гораздо больше фотографий из семейных архивов, чем было необходимо для оформления фотозоны. Снимки не пропадут: их покажут в видеоролике, который город готовит ко Дню Победы и разместит на всех сетевых платформах администрации.

В Петрозаводске из-за пандемии коронавируса был отменен торжественный парад в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая, а ежегодная акция движения "Бессмертный полк" пройдет в этом году в онлайн-формате. После традиционной минуты молчания в праздничный день жителям Карелии предложили присоединиться к всероссийским акциям, в том числе исполнить песню Давида Тухманова "День Победы" с балконов, держа в руках портреты "Бессмертного полка".

Теги
РоссияКарелия75-летие Победы
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