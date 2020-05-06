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75-летие Победы

Мемориальный комплекс героев Великой Отечественной войны откроют на Ставрополье

На "Аллее славы героев" установят памятники труженикам тыла и детям войны

СТАВРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Мемориальный комплекс "Аллея славы героев" откроется в городе Буденновске на Ставрополье осенью 2020 года. На аллее будут установлены памятники труженикам тыла и детям войны, сообщили журналистам в среду в краевом управлении по информационной политике.

"В юбилейный год Великой Победы на Ставрополье установят памятники труженикам тыла и детям войны. На сегодняшний день в городе продолжаются работы по созданию мемориального комплекса, <…> откроется "Аллея славы героев" уже в сентябре и станет еще одним знаковым местом для горожан и гостей города", - говорится в сообщении.

Благоустройство территории проходит в рамках проекта по созданию комфортной городской среды. Аллея создается в городском сквере, который был заложен в Буденновске в середине прошлого века. В сквере обновляют парковую мебель, пешеходные дорожки, восстанавливают системы освещения.

Большинство мужчин призывного возраста, проживавшие в Буденновске, во время Великой Отечественной войны отправились на фронт. С 6 августа 1942 года по 11 января 1943 года город находился в оккупации.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край75-летие Победы
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