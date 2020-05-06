Туристы на майские праздники потратили на Хайнане более $140 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 6 мая. /ТАСС/. Туристы в период общенациональных выходных по случаю Дня трудящегося потратили с 1 по 5 мая в южнокитайской провинции Хайнань более 994 млн юаней (свыше $140 млн по текущему курсу). Об этом сообщило в среду агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По его данным, туристическая отрасль острова обслужила порядка 1,3 млн отдыхающих, из них около 60% посетили панорамные достопримечательности - парки, лесные и прибрежные зоны отдыха, вулканы, пагоды. Согласно подсчетам, за пять дней более 71 тыс. человек совершили покупки в магазинах беспошлинной торговли Хайнаня, потратив 298 млн юаней ($42 млн).

"Фактически на майские праздники Хайнань пережил первый небольшой туристический бум с момента восстановления работы местных объектов, прежде временно прекративших деятельность в связи с эпидемией нового коронавируса", - подчеркнул представитель регионального управления по делам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта.

В связи с тем, что вспышку коронавирусной инфекции в стране удалось подавить сравнительно недавно, и по-прежнему существуют риски заражения, все туристические объекты Хайнаня пока имеют право принимать не более 30% официально заявленного ежедневного максимального количества посетителей. Для посещения достопримечательностей туристы должны заблаговременно зарезервировать билеты онлайн и при входе на территорию зоны отдыха пройти контроль - позволить охране при помощи тепловизоров и специального оборудования измерить температуру тела.