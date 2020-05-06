Метро Нью-Йорка впервые в своей истории закрылось на несколько часов на дезинфекцию

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Нью-Йоркский метрополитен в ночь на среду впервые за свою историю закрылся на несколько часов на дезинфекцию. Поезда перестали курсировать с 01:00 до 05:00 (с 08:00 до 13:00 мск).

Как сообщил в среду нью-йоркский телеканал NY1, городское транспортное управление на период прекращения работы метро организовало 61 автобусный маршрут, прежде всего на участках, примыкающих к медицинским центрам, для перевозок примерно 11 тыс. человек, которые пользуются метро в ночные часы. По данным телеканала, эти меры будут действовать, возможно, несколько месяцев.

"Мы предусмотрели возможность гибкого реагирования на ситуацию, - отметила в интервью телеканалу исполняющая обязанности руководителя транспортного департамента Сана Фейнберг. - Если мы увидим, что где-то необходимо увеличить частоту движения автобусов, мы сможем сделать это".

Метро Нью-Йорка, принявшее первых пассажиров на наземных станциях в 1868 году, а на подземных - в 1904 году, считается одним из крупнейших в мире. Общая протяженность путей составляет около 1 370 км, а количество вагонов превышает 6 400. В будние дни метро пользуются около 5,6 млн человек, в период пандемии пассажиропоток сократился на 90%.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 71 тыс. человек.