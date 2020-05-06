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75-летие Победы

Военнослужащие горного соединения ЮВО поздравили ветеранов в Карачаево-Черкесии

Фронтовики получили именные подарки и продуктовые наборы, им также оказана помощь на приусадебных хозяйствах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Черкесске, получили адресную помощь от военнослужащих мотострелкового горного соединения 49-й общевойсковой армии. Об этом в среду сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Уверен, молодые солдаты, которые поздравляют сейчас ветеранов, запомнят на всю жизнь эти моменты и не останутся равнодушными и после службы в нашей части", - передает пресс-служба слова заместителя командира соединения по военно-политической работе Сергея Прокопова.

Военные собрали для фронтовиков именные подарки. Кроме того, ветеранам передали продуктовые наборы, видеообращение командира соединения, а также рисунки детей. Накануне 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие помогли ветеранам провести необходимые работы на приусадебных хозяйствах, купить продукты, провели санитарную обработку придомовых территорий.

По информации штаба ЮВО, в городах и районах республики проживают 107 ветеранов Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО75-летие Победы
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