Вывозным рейсом "Аэрофлота" из Шанхая в Санкт-Петербург и Москву вылетели 127 россиян

ШАНХАЙ, 6 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Специальным вывозным рейсом авиакомпании "Аэрофлот" в среду из Шанхая в Санкт-Петербург и Москву вылетели 127 россиян. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из международного аэропорта Пудун.

Днем ранее появилась информация о переносе рейса на 7 мая, однако вылет состоялся 6 мая, как и было запланировано. Данный борт совершит посадку в Санкт-Петербурге, а затем вылетит в Москву, куда доставит оставшихся пассажиров. Перелет выполняется на самолете Airbus A330, в котором 296 посадочных мест. На борту, помимо жителей Москвы и Санкт-Петербурга, находятся пассажиры, приехавшие в Китай из Екатеринбурга, Челябинска, Ростовской области, Новосибирской области и Приморского края.

Как подтвердил корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский, все прибывшие в аэропорт граждане РФ, подававшие заявки на данный рейс, были допущены на борт. "Все прошло в штатном режиме при хорошей координации действий между "Аэрофлотом", Минкомсвязью, Росавиацией и генконсульством", - сказал дипломат, добавив, что информации по следующим ввозным рейсам пока нет.

Это уже второй вывозной рейс для россиян из Китая после того, как Россия в конце марта полностью остановила регулярное международное пассажирское авиасообщение. 2 мая 48 россиян были вывезены из Шанхая во Владивосток специальным рейсом авиакомпании "Аврора".

С 18 марта российская граница закрыта для всех иностранцев, а 27 марта Россия из-за пандемии нового коронавируса полностью остановила международное пассажирское авиасообщение. В связи с этим для желающих вернуться на родину граждан РФ, находящихся за границей, организуют вывозные рейсы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.