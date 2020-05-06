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75-летие Победы
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Ветеранов на Кубани поздравят автопробегом техники времен Великой Отечественной войны

В 16 муниципалитетах региона для ветеранов пройдут персональные парады

КРАСНОДАР, 6 мая. /ТАСС/. Оригинальная и восстановленная военная техника времен Великой Отечественной войны проедет по улицам Приморско-Ахтарска на Кубани и поздравит местных ветеранов с днем Победы, подавая звуковые сигналы возле домов, где они проживают. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее президент РФ Владимир Путин из-за коронавируса поручил изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной Площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Победы. Власти на Кубани планировали организовать концерты во дворах домов ветеранов войны.

"В честь 9 мая в 16 муниципалитетах края для ветеранов пройдут персональные парады. В Приморско-Ахтарске парад примет особый формат. Техника времен войны, оригинальные или восстановленные машины и мотоциклы проедут по городу, делая остановки в местах проживания ветеранов, приветствуя их длинным звуковым сигналом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что к ветеранам, чье здоровье не позволяет наблюдать за праздничными мероприятиями из окон своих квартир, выедут волонтеры и соцработники, они продемонстрируют им видеопоздравления на планшетах или ноутбуках. В ходе заседания оргкомитета "Победа" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил профильным ведомствам уделить особое внимание ветеранам в условиях пандемии коронавируса. "Мы должны создать атмосферу праздника для каждого из них: прийти к дому ветерана, поклониться и поздравить, это то малое, что мы можем и должны сделать", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Теги
РоссияКраснодарский край75-летие Победы
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