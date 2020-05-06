В некоторых районах Ленинградской области с 12 мая начнут ослаблять режим самоизоляции

"Прирост количества заболевших у нас очень стабилен - у нас последние две недели идет прирост от 40 до 60 человек, и мы за эти диапазоны практически не выходим. Это позволит принимать те решения, которые облегчат жизнь и нашим гражданам, и бизнесу", - сказал Дрозденко в среду в эфире телеканала "Россия-24" .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко планирует ослабить с 12 мая режим самоизоляции в районах с благополучной эпидемической ситуацией. По словам Дрозденко, в первую очередь послабления коснутся работы предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса.

Губернатор привел данные о том, что в Ленинградской области зафиксировано 1 200 заразившихся коронавирусом. По его словам, есть около 20 городов, где достаточно серьезная обстановка, но есть города, поселки и целые районы, где нет роста числа заболевших уже 2-3 недели. Он пояснил, что к снятию ограничений в Ленинградской области, в состав которой входят 17 муниципальных районов и один городской округ, власти будут подходить избирательно.

"Мы действительно с 12 мая на части территории Ленинградской области будем поэтапно снимать режим самоизоляции. В то же время там, где у нас непростая эпидемиологическая обстановка, мы просим соблюдать масочный режим. Мы там тоже планируем открывать и предприятия, и малый бизнес, магазины по продаже одежды, радиоаппаратуры, мастерские по ремонту обуви, часов, аппаратуры, но с обязательным соблюдением масочного режима. То, что касается бизнеса, мы уже сегодня максимально разрешили работать промышленным предприятиям, сельскому хозяйству, строительству", - сказал Дрозденко.

Он пообещал предоставить больше возможностей для работы транспортной сферы и других видов бизнеса - там, где это возможно без угрозы жизни и здоровью граждан.

Дрозденко отметил, что в Ленинградской области "не такой большой процент предприятий, которые затронуты ограничениями, - это примерно 25-27% от общего количества". Больше всего пострадали малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели, особенно сфера услуг, сказал он.