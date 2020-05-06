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75-летие Победы

Песню "День Победы" исполнят на разных языках мира

Для желающих исполнить эту песню на портале "Диктант Победы" и сайте pobeda-2020.ru был запущен специальный сервис с функцией караоке

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Песня "День Победы" прозвучит 9 мая на разных языках мира. Об этом говорится в сообщении Россотрудничества на странице в Facebook.

"9 мая в разных уголках планеты на многих языках будет звучать песня "День Победы", символизирующая бессмертный подвиг всех, кто сражался против фашизма, и уже давно ставшая неофициальным гимном Великой Победы, - отмечается в сообщении. - Для желающих исполнить эту песню на портале "Диктант Победы" и сайте pobeda-2020.ru был запущен специальный сервис с функцией караоке на языках народов России и стран мира".

В агентстве добавили, что участники смогут записать на сайте видеоролик с собственным исполнением песни, прислав его по ссылке и разместив на своих страницах в социальных сетях. "По итогам акции состоится конкурс, лучшие видеоролики покажут по центральным каналам российского телевидения, в социальных медиа и на сайте Диктантпобеды.рф", - указали в агентстве.

Проект реализуется оргкомитетом "Наша Победа" в партнерстве с Федеральным агентством по делам национальностей, Федеральным агентством по делам печати и массовых коммуникаций (Роспечать), Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, Российским союзом ветеранов, движением "Волонтеры Победы".

Теги
Россия75-летие Победы
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