Выпускник дагестанской спортшколы из Китая передал в республику 20 тыс. медицинских масок

МАХАЧКАЛА, 6 мая. /ТАСС/. Предприниматель из Китая, бывший воспитанник школы боевых искусств в Буйнакском районе Дагестана, направил в республику 20 тыс. медицинских масок, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации Буйнакского района.

"В селе Халимбекаул Буйнакского района есть республиканская школа боевых искусств "Пять сторон света", которая воспитала целую плеяду чемпионов. Один из воспитанников этой школы, китаец Яо Ялай, позвонил основателям этой школы, Гусейну и Ольге Магомаевым, поинтересовался, есть ли необходимость в индивидуальных средствах защиты <…> Он отправил партию медицинских масок, 20 тыс. штук, семья Магомаевых решила передать маски руководству Буйнакского района", - рассказала представитель администрации.

Она уточнила, что маски были переданы, в частности, в районный отдел полиции, на посты ДПС, а также в волонтерский отряд.

"Они [сотрудники полиции] в свою очередь раздали маски водителям и пассажирам. Большая часть масок будет передана в медицинские учреждения нашего района", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, помощь Буйнакскому району в борьбе с пандемией коронавируса также оказывают различные организации и частные лица. "Только за последнее время профсоюз медицинских работников Республики Дагестан передал средства индивидуальной защиты и продуктовые наборы медперсоналу муниципалитета, компания "Киргу" <…> передала компьютеры для детей из малообеспеченных семей. Большую помощь оказывают фермеры района и многие другие", - уточнила представитель администрации района.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Дагестане зафиксирован 181 новый случай заражения коронавирусом, в целом получены 2 267 подтвержденных положительных результатов заражения коронавирусом, из них 15 человек умерли, 356 выздоровели. В республике обследованы 23 433 человек, 3 277 находятся на изоляции. В республике действует режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.