Власти Дербента ввели масочный режим в общественных местах города

"6 мая мэр Дербента Хизри Абакаров в рамках указа главы республики Дагестан Владимира Васильева поручил членам оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса на территории города Дербент ввести масочный режим в общественных местах города", - говорится в сообщении.

ДЕРБЕНТ, 6 мая. /ТАСС/. Мэр Дербента Хизри Абакаров сообщил о введении масочного режима в общественных местах города в связи с ситуацией с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте Дербента.

Кроме того, было принято решение провести благотворительную акцию по раздаче медицинских масок жителям Дербента. Планируется, что волонтеры раздадут более тысячи масок. Всем жителям Дербента рекомендуется носить маски в местах общего пользования. К ним относятся магазины, аптеки, общественный транспорт, включая такси, все предприятия, которые продолжают работу, и любые медучреждения.

По данным регионального оперштаба, за сутки в Дагестане зафиксирован 181 новый случай, в целом получены 2 267 подтвержденных положительных результатов заражения коронавирусом, из них 15 человек умерли, 356 выздоровели. В республике обследованы 23 433 человек, 3 277 находятся на изоляции.

В республике действует режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.