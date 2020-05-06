Власти Дербента ввели масочный режим в общественных местах города

ДЕРБЕНТ, 6 мая. /ТАСС/. Мэр Дербента Хизри Абакаров сообщил о введении масочного режима в общественных местах города в связи с ситуацией с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте Дербента.
"6 мая мэр Дербента Хизри Абакаров в рамках указа главы республики Дагестан Владимира Васильева поручил членам оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса на территории города Дербент ввести масочный режим в общественных местах города", - говорится в сообщении.
Кроме того, было принято решение провести благотворительную акцию по раздаче медицинских масок жителям Дербента. Планируется, что волонтеры раздадут более тысячи масок. Всем жителям Дербента рекомендуется носить маски в местах общего пользования. К ним относятся магазины, аптеки, общественный транспорт, включая такси, все предприятия, которые продолжают работу, и любые медучреждения.
По данным регионального оперштаба, за сутки в Дагестане зафиксирован 181 новый случай, в целом получены 2 267 подтвержденных положительных результатов заражения коронавирусом, из них 15 человек умерли, 356 выздоровели. В республике обследованы 23 433 человек, 3 277 находятся на изоляции.
В республике действует режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.