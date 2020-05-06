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75-летие Победы

Водолазы подняли артефакты с затонувших в 1944 году тральщика СССР и миноносца Германии

Находки передадут в мультимедийный музейный комплекс "Дорога памяти" парка "Патриот"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Центр подводных исследований Русского географического общества (РГО) поднял артефакты с борта советского тральщика ТЩ-45 и германского миноносца Т-31, затонувших в июне 1944 года вблизи острова Нерва в Финском заливе. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе общества.

В РГО сообщили, что ТЩ-45 покоится на глубине 23 метров. У корабля была героическая история, он принимал участие в нескольких операциях Балтийского флота, в том числе в Таллинском переходе. В июне 1944 года тральщик прибыл к острову Нерва с грузом вооружения для десанта, но был потоплен торпедой, выпущенной германской подводной лодкой.

В пресс-службе рассказали, что в рамках работ по исследованию объектов Выборгской стратегической наступательной операции корабль был обследован водолазами. "Поднят машинный телеграф из цветного металла на стационарной подставке. <...> Также подняты мелкие элементы навигационных приборов", - сообщили в РГО.

Водолазы также погрузились к затонувшему неподалеку от ТЩ-45 германскому миноносцу Т-31. "Установить, где именно покоится корабль, удалось лишь спустя 76 лет. В 2019 году на объект, лежащий на глубине 54 метра, впервые спустились специалисты Центра подводных исследований РГО и идентифицировали его", - говорится в сообщении.

В ходе третьего этапа исследований корабля водолазы центра подняли с него несколько артефактов, в том числе одноствольную бронзовую сигнальную ракетницу, алюминиевую кувалду на деревянной рукояти, которые встречались повсеместно, и бинокуляр. "Однако еще один предмет - двуствольная сигнальная ракетница с деревянной рукоятью (производство фирмы "Вальтер") - является уже штучным товаром. Таких до 1944 года было выпущено всего 3 100 штук", - рассказали в пресс-службе.

Все исторические находки после восстановления и консервации будут переданы в экспозицию мультимедийного музейного комплекса "Дорога памяти" парка "Патриот".

Теги
Великая Отечественная война75-летие Победы
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