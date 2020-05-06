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Путин наградил мэра норвежской коммуны Сёр-Варангер орденом Дружбы

Рафаэльсен Руне Гьертин удостоился награды за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами наградить орденом Дружбы Рафаэльсена Руне Гьертина - мэра коммуны Сёр-Варангер, подданного Королевства Норвегия", - говорится в указе.

Коммуна Сёр-Варангер находится в восточной части страны, ее административным центром является город Киркенес.

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