Путин наградил мэра норвежской коммуны Сёр-Варангер орденом Дружбы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами наградить орденом Дружбы Рафаэльсена Руне Гьертина - мэра коммуны Сёр-Варангер, подданного Королевства Норвегия", - говорится в указе.

Коммуна Сёр-Варангер находится в восточной части страны, ее административным центром является город Киркенес.