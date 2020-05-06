Собянин заявил, что кафе и рестораны в Москве откроют в последнюю очередь

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Работа заведений общественного питания в Москве будет возобновлена в последнюю очередь. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

Сейчас рестораны и кафе в Москве могут работать только в режиме доставки или навынос.

"Вот это (заведения общественного питания и сферы услуг - прим. ТАСС) будет открыто в последнюю очередь, - сказал он. - Почему? Потому что если предприятия - это локальный коллектив и он не общается с неограниченным количеством лиц, то любое кафе или сфера услуг общается с неограниченным количеством лиц".