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Пандемия коронавируса нового типа

Собянин заявил, что кафе и рестораны в Москве откроют в последнюю очередь

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Работа заведений общественного питания в Москве будет возобновлена в последнюю очередь. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.
Сейчас рестораны и кафе в Москве могут работать только в режиме доставки или навынос.

"Вот это (заведения общественного питания и сферы услуг - прим. ТАСС) будет открыто в последнюю очередь, - сказал он. - Почему? Потому что если предприятия - это локальный коллектив и он не общается с неограниченным количеством лиц, то любое кафе или сфера услуг общается с неограниченным количеством лиц".

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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