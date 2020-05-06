Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства самоубийства миллиардера, совладельца угольных компаний "Востокуголь" и "Сибантрацит", Дмитрия Босова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В своем доме в подмосковном поселке Усово 52-летний Дмитрий Босов покончил с собой", - сказал собеседник ТАСС.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что следователь в Одинцове начал проверку по факту смерти 52-летнего местного жителя. "6 мая его тело... обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4", - сообщила Врадий, не назвав имени погибшего.

Следователи осматривают место происшествия и опрашивают родственников погибшего. Устанавливаются причины его самоубийства.

В компании "Аллтек" не смогли прокомментировать ТАСС информацию о смерти председателя совета директоров компании. "Мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - сказали в компании.

Дмитрий Босов родился в 1968 году в Барнауле. В 1997 году стал совладельцем Красноярского алюминиевого завода, а в 2000-м продал акции, после чего основал группу "Аллтек". Основные активы Босова - группа "Сибантрацит", занимающая первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG и являющаяся крупнейшим в России производителем металлургических углей, а также "Востоуголь", занимающаяся разработкой угольных месторождений в регионах Сибири. По данным Forbes, в 2020 году Босов занял 86-е место в списке богатейших россиян с состоянием $1,1 млрд.

В новость были внесены изменения (18:42 мск) - уточняется должность Босова в "Аллтек".