{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

В компании "Аллтек" не смогли прокомментировать ТАСС информацию о смерти председателя совета директоров
Дмитрий Босов Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Дмитрий Босов
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства самоубийства миллиардера, совладельца угольных компаний "Востокуголь" и "Сибантрацит", Дмитрия Босова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В своем доме в подмосковном поселке Усово 52-летний Дмитрий Босов покончил с собой", - сказал собеседник ТАСС.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что следователь в Одинцове начал проверку по факту смерти 52-летнего местного жителя. "6 мая его тело... обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4", - сообщила Врадий, не назвав имени погибшего.

Следователи осматривают место происшествия и опрашивают родственников погибшего. Устанавливаются причины его самоубийства.

В компании "Аллтек" не смогли прокомментировать ТАСС информацию о смерти председателя совета директоров компании. "Мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - сказали в компании.

Дмитрий Босов родился в 1968 году в Барнауле. В 1997 году стал совладельцем Красноярского алюминиевого завода, а в 2000-м продал акции, после чего основал группу "Аллтек". Основные активы Босова - группа "Сибантрацит", занимающая первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG и являющаяся крупнейшим в России производителем металлургических углей, а также "Востоуголь", занимающаяся разработкой угольных месторождений в регионах Сибири. По данным Forbes, в 2020 году Босов занял 86-е место в списке богатейших россиян с состоянием $1,1 млрд.

В новость были внесены изменения (18:42 мск) - уточняется должность Босова в "Аллтек".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Выпускник дагестанской спортшколы из Китая передал в республику 20 тыс. медицинских масок
За последние сутки в Дагестане зафиксирован 181 новый случай заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС