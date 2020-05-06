{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Комплекты масок и перчаток поступили медикам Дагестана от полпреда президента РФ в СКФО

В полпредстве подчеркнули, что количество инфицированных коронавирусом в республике на сегодняшний день составляет больше 2,2 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 6 мая. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка передал медицинским работникам Дагестана комплекты масок и перчаток, сообщается в среду на официальном сайте полпреда.

"Средства индивидуальной защиты от имени полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки доставлены медицинским работникам Дагестана. Главный федеральный инспектор по региону Александр Степанов передал комплекты масок и перчаток министру здравоохранения Дагестана Джамалудину Гаджиибрагимову и директору Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД им. С.М. Магомедова Равганият Мирзаевой", - говорится в сообщении.

В полпредстве подчеркнули, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане остается сложной, количество заболевших на сегодняшний день составляет больше 2,2 тыс. человек, что является самым высоким показателем на Северном Кавказе.

По данным регионального оперштаба, за сутки в Дагестане зафиксирован 181 новый случай, в целом получены 2 267 подтвержденных положительных результатов заражения коронавирусом, из них 15 человек умерли, 356 выздоровели. В республике обследованы 23 433 человека, 3 277 находятся на изоляции.

В республике действует режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию 1,5 м.

Теги
РоссияСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В больнице во Владимирской области опровергли использование хлора для обработки масок
Медсестра получила ожог лица после ношения маски на рабочем месте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС