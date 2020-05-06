Комплекты масок и перчаток поступили медикам Дагестана от полпреда президента РФ в СКФО

ПЯТИГОРСК, 6 мая. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка передал медицинским работникам Дагестана комплекты масок и перчаток, сообщается в среду на официальном сайте полпреда.

"Средства индивидуальной защиты от имени полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки доставлены медицинским работникам Дагестана. Главный федеральный инспектор по региону Александр Степанов передал комплекты масок и перчаток министру здравоохранения Дагестана Джамалудину Гаджиибрагимову и директору Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД им. С.М. Магомедова Равганият Мирзаевой", - говорится в сообщении.

В полпредстве подчеркнули, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане остается сложной, количество заболевших на сегодняшний день составляет больше 2,2 тыс. человек, что является самым высоким показателем на Северном Кавказе.

По данным регионального оперштаба, за сутки в Дагестане зафиксирован 181 новый случай, в целом получены 2 267 подтвержденных положительных результатов заражения коронавирусом, из них 15 человек умерли, 356 выздоровели. В республике обследованы 23 433 человека, 3 277 находятся на изоляции.

В республике действует режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию 1,5 м.