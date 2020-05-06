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В Центральной России в ближайшие двое суток ожидаются дожди и грозы

В отдельных регионах прогнозируется также сильный, до 20 м/с, ветер

ТАСС, 6 мая. Грозы, дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие двое суток. Температура воздуха при этом, по данным региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, поднимется до плюс 20-25 градусов.

"Атмосферный фронт, связывающий северный и южный циклонические вихри, продвинулся в сторону Центра России, из-за чего в Тамбовской области пройдут обильные дожди с грозами, ветер усилился до 19 м/с. Такая погода сохранится примерно до конца недели, 7 мая мы ожидаем небольшое прояснение, дождей не будет. Температура воздуха будет держаться на отметке плюс 19-21 градусов днем, плюс 13 ночью", - сообщили в региональном гидрометцентре. В Ивановской области синоптики прогнозируют дожди и грозы, ветер до 15 м/с, днем столбик термометра покажет плюс 20, ночью - плюс 13 градусов.

Спасатели в Тульской и Белгородской областях распространили метеопредупреждение об усилении 6 мая ветра до 20 м/с. По прогнозам синоптиков, к середине текущей недели в регионах потеплеет до 22 градусов тепла днем, ночью столбик термометра опустится до плюс 9 градусов. Кратковременные дожди с грозами пройдут в Ярославской и Костромской областях, порывы ветра, по данным региональных гидрометцентров, могут достигать 17 м/с, воздух прогреется до 25 градусов тепла днем, 8 градусов тепла ночью. В Брянской области ожидаются грозы, дожди, до плюс 15 днем, около 8 градусов тепла ночью.

В Липецкой и Воронежской областях в ближайшие дни тепло и дождливо. В Воронежской области будет облачно с прояснениями, ожидаются дожди и местами грозы, ветер достигнет 8-13 м/с, ночью температура будет до плюс 14 градусов, днем - до плюс 24 градусов. Такая же погода ожидается в Липецкой области, но с более сильным ветром. По данным ГУ МЧС по региону, с полудня в течение всего дня 6 мая в Липецкой области ожидается гроза с порывами ветра до 20 м/с, местами сильный дождь и град.

Ветер до 20 м/с будет во Владимирской и Рязанской областях, предупреждают региональные ГУ МЧС. Температура поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 11 градусов.

В Орловской, Калужской и Тверской области в четверг ожидается до плюс 16 градусов днем, около 10 тепла ночью, в пятницу похолодает до плюс 13 днем, плюс 8 градусов ночью. В регионах, по данным региональных гидрометцентров, пройдут дожди, возможны грозы, ветер достигнет до 12 м/с. Еще прохладней будет в Смоленской области, где в ближайшие два дня температура воздуха опустится до плюс 8 градусов днем и плюс 6 ночью, будут дожди, ветер усилится до 15 м/с. В Курской области температура воздуха с плюс 17 градусов в четверг опустится до плюс 10 в пятницу, ночью синоптики ожидают до плюс 7 градусов, дожди.

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РоссияОрловская областьТверская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьКостромская областьКурская областьРязанская областьСмоленская областьТамбовская областьЯрославская область
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