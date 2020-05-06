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75-летие Победы

В России стартовала благотворительная акция "Красная гвоздика"

Чтобы принять в ней участие, нужно купить значок в виде красной гвоздики. Средства от их реализации будут направлены на медицинскую помощь ветеранам

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Всероссийская благотворительная акция "Красная гвоздика" стартовала в России в среду, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе фонда "Память поколений", который является организатором акции, чтобы принять в ней участие, достаточно купить памятный значок в виде красной гвоздики.

"В знак памяти и благодарности настоящим героям нашей страны благотворительный фонд "Память поколений" вновь запускает ежегодную всероссийскую акцию "Красная гвоздика", реализуя памятные значки через онлайн-маркетплейсы, ретейл-партнеров и волонтерские организации. Все средства от реализации направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам нашей страны. <...> Несмотря на то, что в этом году мы не сможем собраться вместе у Вечного огня на День Победы, значок "Красная гвоздика" выступит символом мира и поддержки, который объединит людей по всей стране сквозь время и расстояние, помогая каждому почувствовать силу единства", - говорится в сообщении.

В фонде отметили, что в связи с мерами самоизоляции акция будет проходить дольше обычного. "Приобрести значок "Красная гвоздика" прямо сейчас можно онлайн, в магазинах популярных торговых сетей, отделениях Почты России. Позднее, после снятия мер самоизоляции, он будет распространяться "Волонтерами Победы" и "серебряными" волонтерами в общественных местах, а также в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы в России, включая парад Победы, даты которых будут объявлены правительством дополнительно", - подчеркнули в пресс-службе.

Организаторы напомнили, что в нынешних условиях ветераны Великой Отечественной войны особенно нуждаются в заботе и поддержке. "Время идет, и с каждым годом возможностей поздравить ветеранов с Днем Победы становится все меньше. Кроме того, этой весной, когда в Россию пришел вирус, ветеранам Великой Отечественной войны приходится особенно нелегко, в силу возраста их здоровье особенно хрупко. Сегодня они как никогда нуждаются в нашей поддержке: у нас есть возможность и способ поблагодарить их за смелость и стойкость не только словом, но и делом", - добавили они.

Полный список партнеров акции, у которых можно приобрести значок "Красная гвоздика", доступен на сайте проекта.

Фонд "Память поколений" - некоммерческая организация, оказывающая адресную высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие Россия. Он основан 22 июня 2015 года, за время работы помощь оказана более чем 12 тыс. ветеранам, проживающим в различных городах России на общую сумму порядка 1 285 млрд рублей.

Теги
Россия75-летие Победы
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