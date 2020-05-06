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Пандемия коронавируса нового типа

В РПЦ назвали своим долгом выплату зарплат сотрудникам в условиях пандемии

В РПЦ отметили, что "увольнение - самый последний во всех смыслах вариант"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Выплата зарплат в условиях пандемии коронавируса до тех пор, пока на это есть средства, является долгом Русской православной церкви (РПЦ) в отношении работающих в ее приходах людей. Об этом написал в своем канале в Telegram в среду заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

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Ранее на сайте РПЦ опубликовали ответы правового управления Московской патриархии на вопросы, поступающие из канонических подразделений РПЦ. В них говорилось, что руководители религиозных организаций РПЦ должны прикладывать максимальные усилия для сохранения штата сотрудников во время действия мер по предотвращению распространения коронавируса, в том числе оформляя им неоплачиваемые отпуска и переводя на неполный рабочий день с уменьшением заработной платы.

"Наш безусловный долг по отношению к сотрудникам - выплачивать всем зарплаты, пока деньги есть. "Ответы правового управления" касаются лишь правового оформления той ситуации, когда зарплаты будет платить нечем, когда денег - ноль. И увольнение - самый последний во всех смыслах вариант", - написал епископ.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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